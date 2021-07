Euro 2020, grande festa per l'Italia in finale

I caroselli per la vittoria dell'Italia contro la Spagna

Anche in Basilicata sono stati tanti i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna nella semifinale di Euro 2020, con gli azzurri che hanno conquistato un posto in finale dopo i calci di rigore. Al termine della partita, la gioia dei tifosi lucani, grandi e piccoli, è esplosa nelle strade e nelle piazze.



A Potenza, doversi locali hanno allestito maxischermi per seguire la gara e al fischio finale, numerosi sono stati i caroselli di auto fino a tarda ora. I festeggiamenti si sono concentrati soprattutto in centro storico e in piazza 18 agosto.

Stesse scena a Matera, in particolare in Piazza Mulino, dove si sono date appuntamento migliaia di persone. Sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi, anche il Matera Festival con il suo concerto tributo agli Abba, si è organizzato per far seguire la partita.