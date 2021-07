Gaetano Logoluso

Colpo di mercato per l'USD Lavello, pronto a una nuova stagione in Serie D. La formazione del nuovo tecnico Adolfo Sormani ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Gaetano Logoluso, classe 1997. Nella scorsa stagione ha giocato - sempre in serie D - per la Vastese e per il Team Altamura.

Per lui anche un campionato tra i professionisti nelle fila della Cavese.