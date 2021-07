Potenza Calcio, ufficiale l'arrivo di Federico Zenuni

Il Logo del Potenza Calcio

Ora è ufficiale, Federico Zenuni è un nuovo calciatore del Potenza. L'annuncio, come di consueto, via social con la classica foto in posa insieme al presidente Salvatore Caiata.

Il centrocampista, 24 anni, è arrivato ieri sera in città e dopo la firma del contratto, è sceso in campo per allenarsi. Piemontese di origini albanesi, cresciuto nel Torino, nelle ultime due stagioni, Zenuni ha giocato nella Virtus Francavilla. Era svincolato.