Fissato il calendario per la caccia in Basilicata

È stato reso noto dalla Giunta regionale il calendario della stagione venatoria che si aprirà il 19 settembre per concludersi il 31 gennaio 2022.

L'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Fanelli, che ha proposto le date, afferma che sono state prese in considerazione le esigenze degli agricoltori e le richieste dei cacciatori.

Tra gli obiettivi, il contenimento del numero di cinghiali, che sempre più minacciano i centri abitati, oltre a devastare i campi.

I cacciatori non residenti né domiciliati in Basilicata potranno accedere agli ambiti territoriali tra il 2 ottobre e il 30 gennaio, ma solo per le specie migratorie.