Muro Lucano: consegnata la nuova caserma dei Carabinieri

Caserma Carabinieri

Consegnata dal sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, la nuova Caserma in via Madonna del Carmine a alla presenza del Capitano Carmine Manzi e del Comandante di Stazione Vincenzo Incampo. A loro affidato simbolicamente il tricolore.

Secondo il sindaco, "Tutti i Muresi devono sentire forte l’attenzione delle Istituzioni che hanno come interesse primario quello di garantire la sicurezza pubblica. Questo è un momento storico per la nostra Città, un momento di grande rilievo che purtroppo a causa delle restrizioni anti-Covid non è stato possibile condividere con i cittadini, ma contiamo di poterlo fare quanto prima con un’inaugurazione ufficiale ed intanto, non mi resta che rinnovare la mia gratitudine alle Forze dell’Ordine per il grande lavoro che svolgono e per l’intesa che si è creata al servizio della nostra Città."