Ponte tibetano a Castelsaraceno: è il più lungo al mondo

Ponte tibetano

Taglio del nastro a Castelsaraceno per il ponte tibetano più lungo del mondo.

Una struttura sospesa a ottanta metri di altezza, realizzata con 115 gradini per 586 metri di lunghezza che uniscono idealmente i Parchi nazionali del Pollino e della Val D'Agri lagonegrese.

L'area sud della Basilicata e in particolare il piccolo centro di Castelsaraceno sperano che l'attrattore possa aumentare il flusso turistico e dare maggiore notorietà ad un'area dal grande valore naturalistico e ricca di bellezze paesaggistiche. "Un'opera che sicuramente rafforzerà l'attenzione dei turisti verso la nostra regione", ha commentato Gianni Rosa, assessore regionale all'Ambiente ed Energia.

Quanto questa novità avrà impatto si capirà già da domenica, primo agosto, quando è prevista l'apertura ufficiale del ponte ai visitatori.

Una giornata che la TGR Basilicata seguirà in diretta con un collegamento nel corso del telegiornale delle 19 e 35 di domenica.