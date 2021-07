Appenino Bike Tour anche in Basilicata

La ricarica per bici elettriche

Un percorso ciclabile che parte dalla Liguria e arriva fino alla Sicilia. Presentato anche in Basilicata l'Appennino Bike Tour, iniziativa di Legambiente e ViviAppennino per promuovere un turismo sostenibile responsabile e rurale. La più grande ciclovia italiana prevede anche tappe lucane: Muro Lucano, Abriola, Pietrapertosa, Roccanova, San Severino.

E proprio a Muro Lucano è stata inaugurata una colonnina per le biciclette elettriche. Poi è stato firmato il "Patto per il clima per l'Appennino" promosso da Legambiente Onlus.