Ex Auchan, accordo per i 128 lavoratori

Una foto dell'ingresso dell'ex Auchan

I 128 lavoratori esclusi dall'acquisizione di Conad seguita alla crisi Auchan potrebbero tornare a lavorare grazie a un bando pubblico, che dovrebbe essere emanato dalla Regione Basilicata.

È il risultato dell’accordo raggiunto per la reindustrializzazione del sito ex Auchan di San Nicola di Melfi, ora inattivo.

A due anni dall’avvio della vertenza, la speranza si affaccia, così al tavolo tecnico tra Cgil, Cisl e Uil, la Regione Basilicata, i sindaci di Melfi e Lavello e il rappresentante di Margherita Distribuzione e del Gruppo CISA.

«È stata l'ultima via percorribile prima della mobilità e del licenziamento», ha commentato il segretario della Filt-Cgil Basilicata, Luigi Ditella.

L'accordo prevede l'occupazione di 64 lavoratori nel caso di reindustrializzazione dello stesso sito, o di 77 se impiegati in altri siti come quello di Atella. Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario Fit-Cisl Basilicata, Donato Telesca: «Ci auguriamo che gli otto milioni di euro messi in campo dalla Regione possano attirare l'attenzione di quanti si occupano di logistica e spostamento merci in Basilicata».