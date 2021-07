Confcommercio denuncia: mancano stagionali

La spiaggia di Policoro

"Abbiamo difficoltà a trovare camerieri, aiuto cuochi e baristi qualificati". La denuncia arriva dalle associazioni che aderiscono a Confcommercio che riporta i dati Excelsior-Unioncamere. Le assunzioni programmate dalle imprese in Basilicata, per l'estate in corso, sono 4.310 (2.660 a Potenza e 1.650 a Matera), il 35% in più di quelle della stagione estiva 2019. Di queste la metà circa riguarda gli stagionali necessari ai comparti della ristorazione, dell'accoglienza e dei servizi turistici. "Una situazione – spiega Michele Tropiano, presidente di Federalberghi – che non riguarda solo la nostra regione. Noi ce la spieghiamo in parte come conseguenza del reddito di cittadinanza e di altre misure nazionali e regionali che dovrebbero aiutare le classi che si trovano in difficoltà. Sempre più spesso si sono verificati casi di persone che hanno deciso di rifiutare un posto di lavoro per continuare a prendere l’assegno del reddito".