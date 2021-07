Covid: risalgono i contagi, 11 casi di variante delta

Sono 309 i tamponi molecolari analizzati ieri, 10 i residenti positivi, 13 le guarigioni, sempre dei residenti. Dodici i ricoverati, nessuno in terapia intensiva e non ci sono vittime. Sono i dati del 15 luglio diffusi dalla Task Force regionale. Saliti a 11 i casi di variante delta in regione. Dopo il sequenziamento dei tamponi al laboratorio dell'Ospedale San Carlo di Potenza sui contatti degli infettati nei giorni scorsi dalla mutazione del virus, sono risultati cinque nuovi positivi alla delta: tre sono contatti dei contagiati di Venosa e due dell'uomo positivo a Potenza.A questi si aggiungono i due positivi alla variante individuati a Matera.Da Bernalda arriva l'appello del commissario straordinario del Comune alla ASM per un tracciamento sul territorio ai cittadini che ne facciano richiesta. I casi sono in aumento e nella frazione di Metaponto è atteso l'arrivo dei turisti. "Il tracciamento si rende necessario - scrive il commissario - anche per prevenire eventuali ricadute sull'economia della zona".Le vaccinazioni proseguono a pieno ritmo. Sono 6.536 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Al momento il 36,2% della popolazione lucana ha ricevuto la doppia dose. Continuano gli open day di esercito e protezione civile. Oggi a Tursi, mentre in prefettura a Matera è al vaglio delle autorità la possibilità di immunizzare i lavoratori stagionali, che arrivano nel Metapontino.A Potenza città, la ASP comunica variazioni di orario per chi ha preso appuntamento per la prima dose. Gli utenti - dice ASP - sono stati avvisati tramite sms. Qualora si fosse impossibilitati a presentarsi al nuovo orario di convocazione, ci si potrà comunque vaccinare andando alla palestra Mazzola di via Roma, nell'orario ricevuto al momento della prenotazione. Chi ha prenotato dopo le ore 13.00 deve recarsi nell'hub di via Roma e non alle tende del Qatar.