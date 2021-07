Coronavirus, dati rassicuranti e ricoveri in calo

Un open day vaccinale gestito dall'esercito

Anche in Basilicata è corsa alla vaccinazione. La fascia d'età compresa tra i 12 e i 40 anni, negli ultimi giorni, è quella che ha saturato gli slot disponibili sulla piattaforma di Poste Italiane.

Con l'entrata in vigore del green pass obbligatorio per alcune attività, in regione, nel giro di poche ore, è stato registrato un aumento del 70% delle prenotazioni vaccinali.

Da domani, fanno sapere dalla Regione Basilicata, saranno disponibili nuove date.

Nelle prossime settimane, intanto, è previsto l'arrivo di 100.000 dosi di Pfizer e Moderna, con cui però andranno coperte sia le prime somministrazioni sia i richiami.

Si tratta, infatti, di consegne già programmate. La possibilità di potenziare l'attività di immunizzazione è, dunque, legata alla regolarità delle forniture e a consegne aggiuntive.

Quanto al bollettino giornaliero, solo 9 positivi su 401 tamponi analizzati.

Calano anche i ricoveri, tre in meno di ieri: sono 13 i pazienti nei reparti covid. Un dato costantemente monitorato, soprattutto in considerazione del maggior peso assegnato alla pressione ospedaliera nel definire il livello di criticità delle regioni.