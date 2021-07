Coronavirus: 12 nuovi positivi, focolaio a Bernalda

Dodici nuovi positivi su un totale di 499 tamponi processati. Questi i dati della pandemia riportati nell'ultimo bollettino della task force della Regione Basilicata. Un numero superiore di un'unità rispetto a quello di ieri , a fronte però di 74 tamponi in meno. Lo scenario descrive dunque un aumento del rapporto tra nuovi casi e test effettuati, secondo un trend comune a tutta la Penisola. Sotto la lente di ingrandimento, il focolaio di Bernalda , dove nell'ultima settimana sono stati registrati 28 nuovi positivi. La causa dell'incremento è da ricondurre alla circolazione della variante Delta, più contagiosa. Al momento, in Basilicata sono 11 i casi riconducibili alla mutazione del virus , nota anche come variante Indiana.Per le prossime ore, difficilmente si registreranno novità. Ma in settimana, sia a Potenza sia a Matera, non è escluso il sequenziamento di nuovi tamponi. Nel capoluogo, tra i positivi di ieri, si registrano alcuni ragazzi rientrati da una vacanza a Malta. Il sospetto è che, anche nel loro caso, i contagi possano essere stati provocati dalla variante Delta.