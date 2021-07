Riviezzi, possibile risarcimento per ingiusta detenzione

La sede della Corte di Cassazione a Roma

Saverio Riviezzi potrebbe aver diritto al risarcimento per ingiusta detenzione per 2.346 giorni trascorsi agli arresti cautelari nella vicenda del presunto clan di cui sarebbe stata la guida, nato dalla scissione dei Basilischi. In quella vicenda è stato poi assolto «perché il fatto non sussiste».

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando il precedente giudizio della Corte d'Appello di Salerno, che aveva negato il risarcimento ritenendo che il mancato tempestivo accertamento dell'innocenza fosse stato almeno in parte imputabile allo stesso Riviezzi, a causa delle frequentazioni assunte e altre condotte illegali.

Non così per la Suprema Corte, secondo cui la sola vicinanza ad ambienti criminali e i precedenti penali non giustificherebbero la negazione dell'indennizzo.

Sulla questione dovrà ora quindi tornare a pronunciarsi la Corte d'Appello di Salerno.