Dieci positivi, diminuisce il numero dei tamponi analizzati

Sono dieci i nuovi contagi scoperti in Basilicata sui 364 tamponi molecolari analizzati martedì 13 luglio. Appartengono tutti a persone residenti in regione. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. C'è attesa per il risultato del sequenziamento dei test sui positivi venuti a contatto con i primi casi accertati di variante delta registrati in Basilicata, scoperti a Palazzo San Gervasio, Potenza e Venosa. Aumentano i comuni lucani "covid free". E' il caso di Rotondella: a maggio zona rossa, mentre oggi festeggia la guarigione dell'ultimo positivo.



Per difendersi dalla variante delta ed evitare che il virus possa mutare l'arma principale è quella di vaccinare rapidamente e il più possibile. 5842 le vaccinazioni riportate nell'ultimo bollettino. Le dosi complessivamente somministrate sono vicine a quota 514mila, con il 58,3% dei lucani che ne ha ricevuta almeno una e il 34,6% che ha terminato il percorso vaccinale. Per accelerare si punta ad abbandonare la logica dell'hub e dare il via a iniziative nei comuni aperte a tutti e senza prenotazione, grazie all'aiuto dei medici di base, farmacisti e personale del ministero della difesa.



Non mancano le difficoltà: al momento della prenotazione diversi utenti nel Potentino segnalano di essere stati dirottati sul punto vaccinale di Tricarico.



















