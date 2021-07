Contagi: sono il doppio. In arrivo 10.000 fiale AstraZeneca

nuovi contagi

Secondo l'ultimo bollettino della task force regionale in Basilicata si registrano 66 nuovi positivi su 856 tamponi. 9 i guariti.

Dunque positivi in aumento, con la regione che - in base all'ultimo monitoraggio della cabina di regia - è a rischio moderato, come quasi tutto il resto del paese. Si attendono aggiornamenti sui focolai attivi al momento, quello di Viggianello e quello di Ruoti.

Ieri le vaccinazioni sono state 4771, in linea con la media degli ultimi giorni. Il 45,7% dei lucani è stato completamente immunizzato.

E come era stato annunciato, è partita la campagna vaccinale rivolta ai giovanissimi. Già da ieri ragazzi di età tra i 12 e i 19 anni di Potenza e provincia possono prenotarsi sul portale delle prenotazioni della regione, fino a esaurimento posti. Le somministrazioni partiranno dal primo agosto e dureranno fino al 14. L'obiettivo è garantire a settembre un rientro tra i banchi in sicurezza. Previsto l'avvio di analoghe iniziative anche in provincia di Matera.