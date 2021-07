Vaccini anti-covid, somministrate 500mila dosi

Superate le 500mila dosi di vaccino anti-covid somministrate in Basilicata da inizio pandemia. Ad annunciarlo con un tweet, il presidente della Regione, Vito Bardi. E la corsa contro il tempo per vaccinare quanto prima l'intera popolazione continua. Obiettivo: evitare la diffusione delle varianti.Nella giornata di ieri, somministrate 5.558 dosi. Al momento in regione un cittadino su 3 ha completato il ciclo di immunizzazione. Si punta ora a raggiungere anche quegli over 50 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.Cruciale - ricordano gli specialisti - completare il ciclo vaccinale, per ottenere il massimo grado di protezione anche dalla variante delta. Quattro i casi della mutazione del virus sinora accertati in Basilicata. Una ventina i contatti relativi a questi casi già messi in quarantena.