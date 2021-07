Emergenza cinghiali, la protesta degli agricoltori

Un momento della manifestazione

Manifestazione degli agricoltori lucani davanti alla sede della Regione Basilicata, a Potenza. Una protesta, promossa in tutta Italia da Coldiretti, organizzata per denunciare l'aumento dei cinghiali (+15% in Basilicata durante la pandemia, stima l'associazione) e i danni provocati alle colture. In 200 hanno partecipato. Chiedono che venga modificala la legge sulla fauna selvatica perché, sostengono, il cinghiale ormai non può più essere considerato una specie protetta.

Alla Regione Basilicata, gli agricoltori lucani rivolgono inoltre l'appello ad attivarsi con delibere proprie per consentire loro la caccia alla specie.

I cinghiali - affermano - non sono solo un pericolo per le colture, ma sono anche diventati causa di incidenti stradali.



All'iniziativa hanno aderito anche una quarantina di sindaci. Presenti anche gli assessori regionali all'agricoltura, Francesco Fanelli, e all'ambiente, Gianni Rosa, e altri rappresentanti delle istituzioni regionali.