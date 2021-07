Epatite C, la Basilicata prima in Italia per screening

Epatite C, sacca per la trasfusione di sangue

"La Basilicata è, in questo momento, l'unica in Italia ad aver avviato in modo sistematico e diffuso in tutto il territorio, attraverso i medici di medicina generale, uno screening a tappeto per individuare le persone affette dal virus C". Lo ha detto l'Assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, intervenuto alla Tavola rotonda sul tema "Alleanza contro le epatiti fase II”, aggiungendo che il governo regionale ha ampliato la platea degli utenti soggetti a screening: 300 mila lucani nati tra il 1940 e il 1989.

Ai medici di famiglia saranno dotati di kit per la rilevazione, i soggetti che risulteranno positivi saranno inviati dall'epatologo per iniziare l'iter diagnostico ed eventualmente terapeutico.

L’epatite C è una malattia del fegato causata dal virus HCV. La via di trasmissione è quella del contatto diretto con il sangue di qualcuno già infettato dal virus.

“Sappiamo bene - ha concluso Leone - che arrivare in tempo alla individuazione della malattia può salvare tante vite umane".