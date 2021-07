Europei, sorvegliato speciale esce di casa per festeggiare: arrestato

Festeggiamenti per gli Europei vinti dall'Italia

Benché fosse in regime di sorveglianza speciale non è riuscito a rinunciare alla festa in strada per la vittoria azzurra agli Europei di calcio. Per questo un 24enne è stato arrestato a Melfi dai carabinieri. Il giovane ha ammesso di essere uscito di casa, spinto dal clima di euforia generale. Il controllo nella sua abitazione era già stato fatto due ore prima e così il giovane ha pensato che nessuno si accorgesse di nulla. I carabinieri però hanno deciso di fare un ulteriore controllo intorno all'una del 12 luglio. Il 24enne è stato arrestato al suo ritorno a casa.