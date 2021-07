Speranza: "C'è ok di Anvur per Facoltà Medicina"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza

«È ora ufficiale la valutazione positiva per l’accreditamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi della Basilicata da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto molto soddisfatto, ha così annunciato il compimento dell'ulteriore passo avanti nell'avvio delle attività del corso di studi.

«In prospettiva così diventerà più forte il Servizio Sanitario sul territorio. Ora - ha proseguito - toccherà a tutte le istituzioni, in stretto raccordo con l’Ateneo, fare la propria parte per valorizzare al meglio questo investimento strategico».