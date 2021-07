Fiorani in Basilicata per la Ferrandina-Matera

Un tratto della linea Ferrandina - Matera

Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e commissaria straordinaria per la tratta ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, sarà in Basilicata il prossimo 9 luglio.

L'incontro con Donatella Merra, assessora alle Infrastrutture e alla Viabilità, sarà l’occasione per fare il punto sul settore trasporti, anche in vista delle risorse in arrivo con il PNRR.



Tra i temi previsti all'ordine del giorno dell'incontro, la priorità è il completamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera. Il contratto di programma 2018/2019 prevede uno stanziamento di 365,49 milioni di euro, oltre al futuro collegamento con la rete nazionale lungo dorsale adriatica.

Tra gli altri punti in agenda, il potenziamento della linea ferroviaria Potenza-Foggia, per la quale è prevista l'elettrificazione, e la realizzazione della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria per l'accessibilità della Basilicata alla rete dell'Alta Velocità.



«L'obiettivo - ha detto Merra in una nota - è il rilancio di un nuovo concetto di mobilità, fondata sul trasporto ferroviario. L’inversione del paradigma ferro-gomma nel sistema di mobilità lucano passa necessariamente attraverso il recupero e la velocizzazione di tutti quegli interventi infrastrutturali ferroviari che per anni sono stati ritenuti onerosi o non prioritari.»