Appalto rifiuti a Francavilla, Cupparo prosciolto

Franco Cupparo

L'assessore regionale alle Attività Produttive, Franco Cupparo, è stato prosciolto con "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" nella vicenda per l'assegnazione del servizio rifiuti al Comune di Francavilla in Sinni, durante il suo primo mandato da sindaco.

Nel corso dell'udienza preliminare, il giudice ha accolto la richiesta della stessa Procura di Lagonegro.

Con Cupparo erano indagate altre persone, tra cui un dirigente comunale, alcuni dipendenti comunali, un collaboratore e il titolare della ditta risultata vincitrice dell'appalto.

Per tre di loro, che avevano scelto il rito abbreviato, il giudice ha stabilito che "il fatto non sussiste". Per tutti gli altri, analoga formula stabilita per l'assessore Cupparo.

La vicenda risale alla primavera del 2014: l'amministrazione comunale di Francavilla aveva avviato l'iter per la gara relativa alla raccolta dei rifiuti. L'indagine partì da un esposto anonimo, a cui seguì il sequestro di computer e atti amministrativi negli uffici del Municipio.

Cupparo è stato eletto sindaco di Francavilla in Sinni nel 2011, poi riconfermato nel 2016, fino alle dimissioni nel 2019 con l'arrivo della carica regionale.

"Non ho mai avuto dubbi sull'esito della vicenda, fiducioso nella giustizia e nel mio operato. Ma - ha detto l'assessore, raggiunto dalla Tgr Basilicata - aver ristabilito la verità mi permette di ringraziare ancora una volta tutti i dipendenti e i collaboratori del Comune, che hanno sempre lavorato per il solo vantaggio della comunità".