Tasso di crescita positivo per le imprese lucane

Impresa edile

Nel secondo trimestre del 2021 il tessuto imprenditoriale lucano è cresciuto più che in altre aree del Paese.

Secondo i dati diffusi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta da InfoCamere, le imprese lucane crescono con tassi superiori alla media nazionale, fissata allo 0,74%.

In Basilicata tra aprile e giugno di quest’anno sono nate 849 nuove imprese a fronte di 312 cessazioni nel trimestre. Il saldo del +537 migliora la performance registrata nello stesso periodo degli ultimi anni.

In provincia di Potenza il dato è pari allo 0,95%, con 572 nuove iscrizioni e 206 cessazioni: numeri che portano a un saldo di + 366.

Il Materano ha registrato un + 0,78%, a fronte delle 277 iscrizioni e delle 106 chiusure, con un saldo positivo, dunque, di 171 unità.

Saldo positivo di 70 unità anche nel comparto artigiano, con 131 nuove aperture in Basilicata e 61 chiusure nel secondo trimestre dell’anno.

Il numero complessivo di aziende censite in Basilicata a fine giugno si è attestato a 60.929, di cui 10.126 nel comparto artigianale.