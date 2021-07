Incendi, 260mila euro per tutelare la biodiversità

L'area dell'incendio

La prevenzione è uno dei punti di forza delle attività di contrasto agli incendi.

Su questa consapevolezza si basa lo schema di convenzione che la Regione Basilicata ha sottoscritto con la Direzione regionale del dipartimento Vigili del Fuoco: l'intesa prevede il potenziamento dei servizi antincendio delle aree protette, le cosiddette aree SIC (sito di interesse comunitario), ZPS (zone di protezione speciale), ZSC (zona speciale di conservazione). Il territorio coinvolto comprende i due tratti lucani di costa e l'area del Parco Nazionale del Pollino che fa da cerniera.



L'accordo prevede anche le attività di pattugliamento costiero e salvamento, con una generale attenzione alla salvaguardia della biodiversità.

Secondo quanto previsto dalla convenzione, dall'11 luglio al 22 agosto la direzione regionale dei Vigili del Fuoco garantirà tre squadre aggiuntive per l'antincendio boschivo, composte ciascuna da cinque unità che saranno impegnate dalle 8.00 alle 20.00. Le squadre si muoveranno sul territorio e, qualora non fosse necessario entrare in azione a causa di roghi, saranno impiegate nella vigilanza nelle aree a rischio.

"Con questa convenzione - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Rosa - la Giunta regionale stanzia ulteriori 260mila euro per assicurare nel periodo estivo la massima tutela, per scongiurare il propagarsi di incendi e lo svolgimento illecito di attività che possano minare il patrimonio naturalistico".