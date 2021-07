Montalbano, incendio minaccia stazione di servizio

Una foto del luogo dell'incendio

Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio nelle campagne attorno a Montalbano Jonico. Distrutti diversi ettari di terreno nel territorio del comune. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco ed è stato necessario l'intervento di due canadair. Scampato per fortuna il rischio maggiore: le fiamme si stavano infatti avvicinando troppo a una pompa di benzina. Il distributore è stato messo in sicurezza, così come alcune officine meccaniche della zona.



In mattinata, un altro incendio ha richiesto l'intervento dei vigili nella provincia di Matera: diversi ettari di bosco sono andati in fumo tra Montescaglioso, Bernalda e Pomarico.