Vasto incendio a Tinchi di Pisticci

Un incendio boschivo (immagine di repertorio)

Un grosso incendio ha minacciato una azienda agricola in contrada Destra Basento, a Tinchi di Pisticci. Sul posto per sedare le fiamme, particolarmente alte nella zona boschiva che circonda la struttura, 3 squadre dei vigili del fuoco, intervenute anche dai paesi limitrofi.

Per i 15 vigili impegnati per spegnere l'incendio, ore di lavoro prima di riuscire a controllare il fronte di fuoco. Partite subito le operazioni di bonifica del sito.