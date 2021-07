Tolve, il tunnel di Pazzano sarà opera prioritaria

La ss 96 in territorio di Tolve

Il tunnel di Pazzano - lungo l'itinerario Salerno-Potenza-Bari - è un'opera infrastrutturale prioritaria.

La commissione Lavori Pubblici del Senato ha espresso oggi parere favorevole allo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri che conteneva questa indicazione.

Il collegamento in galleria tra la Basentana e la 96 bis consentirebbe, secondo il progetto, di velocizzare i tempi di percorrenza sulla tratta di circa 20 minuti.

Ne ha dato notizia il senatore Pasquale Pepe, che anche in qualità di sindaco di Tolve si è detto "felice per lo straordinario risultato, frutto di una collaborazione bipartisan con il senatore Salvatore Margiotta" del Pd.