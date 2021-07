Matematica, bestia nera per il 59% degli studenti lucani

Un momento della prova di maturità a Potenza

È drammatico il quadro relativo agli studenti del Sud che emerge dal rapporto Invalsi. Nel Mezzogiorno, alle superiori, il 51% degli alunni sa poco di matematica, mentre il 44% non è preparato in italiano. Primato negativo anche in Basilicata: in matematica, in particolare, la percentuale di allievi sotto il livello minimo di competenza si attesta al 59%.



Il rapporto contiene anche i dati sulla dispersione scolastica implicita, relativa cioè ai ragazzi che pur avendo conseguito il diploma superiore non hanno comunque competenze adeguate. La pandemia ha aggravato anche questo fenomeno e la percentuale è cresciuta in Italia fino al 9,5%; in Basilicata è al 10,8%.