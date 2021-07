Contributo per gli sfollati a causa delle frane

La costa tirrenica lucana

La Regione Basilicata ha stanziato un fondo straordinario di circa 250 mila euro in favore dei Comuni di Irsina, Pisticci, Maratea e Pomarico.

Il contributo è destinato alle spese sostenute per la sistemazione dei nuclei familiari interessati, in ciascuno di questi Comuni, dagli sgomberi a seguito di smottamenti o frane o per interventi sull’edilizia popolare da parte di Ater.

Il riparto dei contributi: 57.400 euro a Pisticci, 65.583 euro a Irsina, 47 mila euro circa a Maratea, 80 mila euro a Pomarico.

«Questi contributi - ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Donatella Merra - saranno liquidati per sanare una situazione di grave difficoltà di alcune comunità lucane».

Ma nel frattempo l'impegno è anche a verificare, aggiunge Merra in una nota, «i motivi per cui Ater Matera non ha dato ancora seguito alla realizzazione delle nuove palazzine di via Lamarmora ad Irsina, in favore delle quali la Regione Basilicata lo scorso anno ha liquidato un contributo di oltre un milione di euro per la edificazione di nuovi degni alloggi di edilizia residenziale per le famiglie, che oggi rappresentano una esigenza che non possiamo ignorare».