La stima di Cgil, Cisl e Uil: dal PNRR 4.000 posti

I segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, con il presidente Guarino

Le scelte dei prossimi mesi saranno decisive per la Basilicata di domani e non possono essere fatte solo dalla politica.

Serve l'impegno di tutti gli attori sociali per gestire una delle fasi più complesse della storia d'Italia. È la richiesta forte e unitaria dei sindacati che questa mattina a Potenza hanno presentato il documento "Un patto per il lavoro e per il rilancio dopo la crisi".

Nelle trentacinque pagine del manifesto le proposte comuni per una nuova pianificazione regionale.

Si parte dai settori fondamentali come industria e agricoltura, e se ne immagina lo sviluppo lungo le direttrici di un futuro già attuale: digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Le opportunità del PNRR potrebbero generare in Basilicata - stimano i sindacati - quattromila nuovi posti di lavoro in cinque anni.

Proprio all'insegna della coesione erano presenti Rocco Guarino, presidente della Provincia di Potenza - padrone di casa - e Andrea Bernardo, presidente ANCI Basilicata, con una delegazione di sindaci. A partire da settembre, pandemia permettendo, Cgil Cisl e Uil annunciano una grande mobilitazione per promuovere il manifesto in tutte le piazze della regione.