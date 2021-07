Maratea, a fuoco 20 ettari di vegetazione

Elicottero in azione



Un vasto incendio è scoppiato lunedì 5 luglio nei pressi della struttura Pianeta Maratea. I vigili del fuoco del comando di Potenza sono intervenuti intorno alle 12,45. Necessari per spegnere le fiamme anche un elicottero e un canadair. In fumo 20 ettari di vegetazione. Diciotto le unità dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. Le fiamme non hanno provocato danni alla struttura.