Al Marateale anche Remo Girone e Lillo

Si allunga la lista degli ospiti della XIII edizione del Marateale - Premio Internazionale Basilicata, in programma dal 27 al 31 luglio a Maratea.Dopo Matt Dillon Giovanni Allevi e le altre celebrità già annunciate , arriva l'ufficialità della presenza degli attori Remo Girone e Lillo. Saranno premiati insieme all'imprenditore Gianluca Mech, già ospite del festival in passato. A Mech verrà conferito il premio speciale "Cinecibo"."Siamo felici di assegnare a Gianluca Mech uno dei premi speciali nati dalla collaborazione tra Marateale e Cinecibo, due kermesse che hanno premiato tutti quei professionisti, non solo legati esclusivamente al mondo della settima arte, che si sono distinti per il talento", ha spiegato Nicola Timpone, patron di Marateale.