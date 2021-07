Morte sul lavoro: fare chiarezza

Zero morti sul lavoro

Dopo il secondo operaio edile morto sul lavoro in Basilicata, in circa un mese la Uil lucana rilancia la campagna “Zero morti sul lavoro”, avviata dal 5 marzo scorso, parte integrante dell’iniziativa unitaria Cgil, Cisl, Uil denominata “Fermiamo le stragi”.

Il segretario regionale Vincenzo Tortorelli aggiunge che tutta la Uil è mobilitata per iniziative sul territorio e nei luoghi di lavoro che mettano al centro dell’azione sindacale l’obiettivo di zero morti sul lavoro. Un impegno quotidiano contro un massacro incivile. Lo abbiamo fatto in questi mesi e lo ribadiamo: serve un piano nazionale con specifici riferimenti territoriali per aggiornare i Protocolli sulla sicurezza sottoscritti lo scorso anno con il Governo, anche introducendo due capitoli riferiti ai lavoratori fragili e alla formazione. Tutto questo con una specifica attenzione per il comparto delle costruzioni che si conferma quello con maggior numero di morti ed incidenti. Nei giorni scorsi – continua Tortorelli – mi sono occupato delle denunce all’Inail per infortuni da Covid 19 lanciando un nuovo appello a non sottovalutare quest’aspetto e ad accelerare la campagna vaccinale anche nei luoghi di lavoro, tenendo conto che nella nostra realtà, come ha rilevato l’ultimo report Inail, l’incidenza del contagio contratto sul posto di lavoro è in aumento soprattutto tra le lavoratrici.

IIl segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo dice: "Stupisce la circostanza che di questo ennesimo grave infortunio sul lavoro non si sia saputo nulla, nemmeno da fonti istituzionali, fino al tragico epilogo della vicenda e alla decisione della famiglia di donare gli organi", osserva il sindacalista che parla di "catena di silenzi e omissioni che non è accettabile e su cui la magistratura dovrà fare i dovuti accertamenti. Non può esserci riservatezza davanti alla catena di infortuni mortali che sta insanguinando questa fase di ripresa economica". Cavallo rilancia la necessità di "investire sui controlli e su una campagna capillare di sensibilizzazione che deve riguardare tanto il contesto delle imprese, con particolare attenzione ai settori più esposti, quanto le situazioni informali e domestiche, più difficili da controllare e dove spesso il rischio infortunistico è sottovalutato".