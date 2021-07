Potenza, nuove regole per limitare la movida

Nuove regole per contenere gli effetti negativi della movida a Potenza. Come annunciato pochi giorni fa , dopo una riunione con il prefetto, il sindaco Mario Guarente ha firmato una ordinanza valida fino al 30 settembre 2021, con la quale introduce nuove limitazioni alla vendita e consumo di alcool in città, ma non solo.In particolare, il sindaco ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcoolici tra l'1.00 e le 6.00 di tutti i giorni. E' ammesso solo il consumo al tavolo in ristoranti, bar e locali commerciali, e il servizio a domicilio. Per i locali pubblici, vietata la diffusione all'aperto di musica da mezzanotte alle 6.00. Vietata in centro storico e nei parchi, la vendita, la somministrazione e consumo in loco di alimenti e bevande in vetro, anche portate da casa, eccezion fatta per gli spazi autorizzati dei locali commerciali.Vietati il bivacco, gli schiamazzi e il consumo alcolici nei vicoli, sulle gradinate e le strade del centro storico.La violazione, si precisa nell'ordinanza, può costare una multa tra i 25 euro e le 500 euro.