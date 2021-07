Morte Lopardo, per il gip è omicidio volontario

Novità nel caso della morte di Irene Lopardo . Passa da omicidio preterintenzionale a volontario, l'accusa nei confronti di Antonio Ventre, il 42enne figlio dell'anziana di Brienza, in carcere perché ritenuto responsabile della morte della madre.Il cambio di contestazione è arrivato dal giudice delle indagini preliminari, Lucio Setola, a margine dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza fatto dai carabinieri per disposizione del pm Sarah Masecchia. Proprio davanti al gip, Ventre ha parlato per la prima volta della vicenda. Ha detto di aver aggredito la madre perché non sopportava il suo atteggiamento invadente.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo la caduta dalle scale, Ventre avrebbe trascinato la madre e l'avrebbe poi coperta con una trapunta. per il gip, l'uomo avrebbe "scarsa capacità di autocontrollo" e potrebbe ripetere atti di violenza, per questo è stato convalidata la custodia cautelare in carcere.Oggi alle 17.30, intanto, nella chiesa di San Zaccaria a Brienza, si celebreranno i funerali di Irene Lopardo.