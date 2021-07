Ospedale Matera, sciopero degli addetti alle pulizie

L'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

I 75 lavoratori del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato dell'ospedale Madonna Delle Grazie di Matera sciopereranno per l'intera giornata del 20 luglio. L'astensione dal lavoro è per sollecitare la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale multiservizi, da parte della ditta EPM, che dalla fine del 2020 detiene l'appalto in tutti gli ospedali dell'Azienda Sanitaria di Matera. Lo sciopero è stato proclamato dalla segreteria regionale della Fisascat Cisl e dalla segreteria provinciale della Filcams Cgil, che denunciano una lunga serie di inadempienze da parte della società: dalla "non corretta individuazione dell'orario giornaliero delle maestranze, alla mancata fruizione di tutti i riposi previsti dal contratto collettivo; dal mancato pagamento della maggioranza del 25% in caso di prestazione lavorativa nella sesta giornata, alla non equa ripartizione del riposo domenicale". Fisascat e Filcams denunciano, inoltre, una disparità di trattamento con i lavoratori della stessa ditta che prestano servizio negli altri presidi ospedalieri materani.



La vertenza dura da alcuni mesi. I sindacati avevano cercato un accordo coinvolgendo l'Ispettorato del lavoro di Potenza-Matera, senza esito. Lo scorso 5 maggio, la proclamazione dello stato di agitazione. Ora l'annuncio dello sciopero, che le due sigle non hanno intenzione di sospendere nonostante sia arrivata dalla Prefettura di Matera una convocazione per il prossimo 13 luglio. "Solo all'esito di quell'incontro - fa sapere Emanuela Cardone, in rappresentanza della Fisascat Cisl - decideremo cosa fare. Al momento lo sciopero resta in piedi e non è sospeso".