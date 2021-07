Sesta stagione in A2 per la Rinascita Lagonegro, ecco i calendari

Sono stati pubblicatidel campionato di pallavolo. La Rinascita Volley Lagonegro, disputerà il suo sesto campionato consecutivo in questa serie.L'esordio è stato fissato per il 10 ottobre, in trasferta a Porto Viro, in provincia di Rovigo. Il debutto casalingo a Villa d'Agri sarà il 17 ottobre contro Mondovì.Il girone di andata per la rinascita si chiuderà il 19 dicembre in casa di Motta di Livenza, poiché nella tredicesima e ultima giornata i biancorossi rispetteranno il turno di riposo.Il girone di ritorno scatterà il 2 gennaio.La stagione regolare si concluderà il 3 aprile.