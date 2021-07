Posteggiatori del San Carlo, vertenza aperta

Sit-in dei posteggiatori del San Carlo

I lavoratori della ditta De Vivo, che gestisce i parcheggi all'ospedale San Carlo di Potenza, sono in mobilitazione.

Tre gli stipendi arretrati, più l'ultimo relativo al mese scorso non ancora percepito. A segnalare le difficoltà dei lavoratori è la Filt Cgil.

I dipendenti dell'azienda hanno scioperato per alcune ore questa mattina, inscenando un sit-in di fronte all'ingresso della struttura sanitaria. Sono stati, poi, ricevuti dal direttore dell'azienda ospedaliera San Carlo, Giuseppe Spera, che si è impegnato ad adoperarsi per una soluzione della vertenza.

Nel frattempo, la ditta Devivo che - come ricorda il sindacato - ha chiesto il concordato preventivo, ha convocato i dipendenti per un incontro che si terrà la prossima settimana nella sede di Confindustria.