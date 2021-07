Petardi vietati per festeggiare la Nazionale, un denunciato a Matera

Lo scoppio di un petardo in piazza

Un 24enne di Matera è stato denunciato dalla Polizia per aver fatto esplodere dei petardi, nella notte dei festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana di calcio agli Europei 2021. Il fatto in Piazza Kennedy, dove c'erano molte persone e tanti bambini. Poco prima dell'una di notte, l'uomo aveva acceso fuochi d'artificio e fatto esplodere i botti. In seguito ai boati, gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli, hanno individuato il responsabile. Ora dovrà rispondere del reato di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico