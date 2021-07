Il Picerno punta alla riammissione in C

L'ultima di campionato (stagione2020/2021)

Il Picerno ha presentato la domanda di riammissione in serie C, in sostituzione, dopo l'abbandono preventivo del Gozzano che ha determinato la riapertura delle liste di ammissione.

I Rossoblu sono tra i club che hanno diritto a prenderne il posto.

La decisione del consiglio federale della FIGC è attesa per martedì 27 luglio.

Il Picerno non può essere ripescato a causa dell'illecito sportivo per la combine nella gara Picerno-Bitonto di due stagioni fa.