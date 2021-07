Pipponzi riconfermata consigliera di parità

La consiglierà di parità della Basilicata Ivana Pipponzi

Ivana Enrica Pipponzi è stata confermata consigliera regionale di parità della Basilicata. Martedì 13 luglio le votazioni durante la seduta consiliare. Per Pipponzi 13 voti favorevoli e 3 schede bianche. Consigliera di parità supplente è Rossana Mignoli che ha ricevuto 10 voti e 6 schede bianche. Entrambe saranno nominate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero per le Pari opportunità.



"Sono felice e onorata" ha commentato Pipponzi: "Aver ricevuto il voto favorevole della maggioranza e dell'opposizione mi aiuta a comprendere che la strada imboccata durante il primo mandato, quella della non faziosità politica con l'unico scopo di raggiungere 'la parità di genere', è la giusta via da percorrere".