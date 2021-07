Lavoro, oltre sette milioni per le imprese di Potenza

L'amministrazione comunale di Potenza riceverà dalla Regione Basilicata 7,2 milioni di euro a sostegno delle imprese.Si tratta di fondi recuperati dall'Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 dopo una ricognizione sulle risorse disponibili e assegnati al capoluogo per la Strategia di Sviluppo Urbano della Città di Potenza.L'assessore regionale alle Politiche di sviluppo e lavoro, Francesco Cupparo, ha spiegato come dopo questa riprogrammazione - che segue a una analoga iniziativa sulla città di Matera - sarà possibile attivare velocemente le risorse attraverso un avviso dedicato alle imprese di Potenza.L'obiettivo è finanziare programmi di investimento utili alla ripresa economica da ultimare entro il 31 dicembre 2023, scadenza della rendicontazione delle risorse del PO FESR Basilicata 2014-2020.Entro metà luglio il Comune di Potenza invierà alla Regione una proposta con i settori e le tipologie di investimenti ritenuti prioritari per predisporre l'avviso.