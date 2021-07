Rigenerazione urbana, ammessi i progetti di Potenza e Matera

I Sassi di Matera

I progetti di riqualificazione urbana delle città di Potenza e Matera sono tra i 271 ammessi al Programma nazionale Qualità dell'Abitare, voluto dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili.

A darne notizia, il senatore Salvatore Margiotta, capogruppo Pd Commissione Lavori pubblici, che si dice «soddisfatto» per l'esito della valutazione di un iter che aveva seguito in qualità di sottosegretario.

Quindici milioni di euro il valore di ciascuna delle proposte dei due capoluoghi. Si tratta di progetti per la riqualificazione dei centri urbani, per ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale.

A Matera, in particolare, è prevista la riqualificazione dei quartieri e delle contrade di Matera Sud.

«Un programma particolarmente innovativo, che inciderà positivamente sulla qualità della vita di migliaia di persone, e che - ha detto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi - dopo l'emergenza Covid, potrà dare uno spinta all'economia.»

Ai fondi inizialmente previsti, circa 400 milioni, si aggiungeranno i 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).