Bilancio 2021, al comune di Policoro salta l'approvazione delle tariffe

Consiglio comunale di Policoro, diretta streaming

Il consiglio comunale di Policoro non ha approvato gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2021. Nel corso dell'assemblea di giovedì 29 luglio nono sono passati i primi tre punti all'ordine del giorno, quelli relativi alle tariffe Tari, Imu e Irpef. Sette voti contrari e sette favorevoli, risultato determinato dalle defezioni nella maggioranza. Seduta sospesa e assemblea riconvocata sabato 31 luglio. "Stante la situazione attuale, la non approvazione in particolare delle tariffe Tari non consente la successiva approvazione del Bilancio di previsione 2021" si legge in un comunicato dell'amministrazione.