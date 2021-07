Incendio a Policoro: evacuate quattro case, in azione un canadair

Il canadair in volo sull'incendio a Policoro

Un grosso incendio è scoppiato a Policoro, nella zona compresa fra via Armando Diaz e via Petrullo. Quattro le abitazioni evacuate in via precauzionale. Le fiamme hanno colpito una zona agricola, caratterizzata da case sparse e molti frutteti. Enorme il danno alle coltivazioni. Sul posto sono al lavoro dalle 15 squadre di vigili del fuoco, giunto anche un canadair. Il rogo sarebbe sotto controllo, ma, complice il vento di maestrale, serviranno ancora molte ore per domarlo. Non si esclude l'origine dolosa.