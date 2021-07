Covid, 36 nuovi contagi: 10 a Ruoti

Screening anti-covid

Trentasei i nuovi positivi scoperti in Basilicata (29 sono persone residenti o che vivono in regione), su 586 tamponi molecolari analizzati mercoledì 28 luglio. Lo ha comunicato la task force lucana. Nel bollettino 7 i casi segnalati a Ruoti, comune del Potentino con poco più di 3.000 abitanti, saliti a 10 nel corso della giornata. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma della positività di altri test. I contagiati appartengono a diversi nuclei familiari e avrebbero contratto il virus in circostanze diverse. A livello regionale in lieve risalita i ricoveri, 14 i pazienti covid, ma nessuno in terapia intensiva. Undici le persone guarite. Attualmente le persone positive sono in tutto 617.



Contagi in risalita, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe: +82,4% nella settimana dal 21 al 27 luglio. In discesa rispetto alle scorse settimane il numero dei positivi ogni 100 mila abitanti (sono 102) mentre poche preoccupazioni arrivano dal fronte ospedaliero: solo il 4% dei posti letto è occupato da pazienti covid.



Volano le vaccinazioni: 5.058 il dato di giornata: 247.101 i lucani che hanno ricevuto anche la seconda dose (44,7%). Intanto la giunta regionale annuncia che già dal 30 luglio saranno aperte sul sito dell'Asp le prenotazioni per vaccinare i ragazzi fra 12 e 19 anni. Si parte dal Potentino, mentre non c'è ancora una data per la provincia di Matera.