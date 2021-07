Potenza calcio: primo allenamento

l'allenamento dei calciatori

Dopo le visite mediche, i test atletici e i tamponi dei giorni scorsi, sul campo sintetico del Viviani è iniziata la nuova stagione del Potenza Calcio con la squadra che si è allenata sotto gli occhi di mister Fabio Gallo,

primo atto del ritiro estivo casalingo dei rossoblù, con il quartier generale che rimarrà al grande albergo fino al 31 luglio.

Il campionato 2021-2022 inizia domenica 29 agosto, ma la squadra metterà i primi minuti di calcio giocato nelle gambe tra dieci giorni, quando ospiterà il Palermo in un'amichevole.

Dalle tribune dello stadio del capoluogo lucano, i primi ringraziamenti del presidente Salvatore Caiata sono per il responsabile amministrativo Enzo Summa e per l'associazione potenza 1919, che riunisce i soci imprenditori che hanno rilevato il 15% delle quote ma soprattutto, dice il patron, hanno restituito a tutto l'ambiente l'entusiasmo di quattro anni fa, quando è cominciata l'avventura del Potenza targato Caiata.

Per il presidente la squadra è completa all'80 per cento, anche se il mercato potrà ancora riservare sorprese.

partita oggi nella sede di via Nazario Sauro anche la campagna abbonamenti. La capienza massima consentita è del 25%, pari a mille spettatori.