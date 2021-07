Calciomercato, al Potenza arriva Cargnelutti

Stemma Potenza Calcio

Nuovo acquisto per il Potenza. Con la solita foto sui social insieme al presidente Salvatore Caiata, il club ha annunciato l'arrivo del difensore Riccardo Cargnelutti. Per lui un contratto biennale.

Classe '99, originario di Latina, Cargnelutti è cresciuto nelle giovanili della Roma. Di proprietà del Modena, nella scorsa stagione, ha giocato nel Fano sempre in Serie C.