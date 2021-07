Basilisca, vasta esercitazione di Protezione Civile

La riunione operativa sull'esercitazione "Basilisca"

Si chiama “Basilisca 2021” ed è attesa come una delle più vaste esercitazioni di protezione civile sul campo, realizzate in Basilicata negli ultimi anni.

Il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, alla presenza del Comandante delle Forze operative Sud dell’Esercito generale di Corpo d’Armata, Giuseppe Nicola Tota, ha presieduto stamani nel capoluogo la riunione di coordinamento delle attività da mettere in campo.

Diverse le istituzioni e le autorità sanitarie che, con le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco, hanno messo a punto i dettagli dell'esercitazione che si svolgerà a Ruoti mercoledì 21 luglio.

Con l'obiettivo di agire sulla risposta in caso di calamità, l'evento prevede la simulazione di uno scenario di incendio boschivo, in località Varco del Torno-Bosco Grande, al confine con il territorio di Potenza.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di verificare sul campo le procedure operative emergenziali previste dai piani di protezione civile e le attività che i militari dell’esercito, unitamente alla altre componenti del sistema di Protezione Civile, possono essere chiamati a svolgere in caso di calamità.

Il coordinamento dei soccorsi, dopo una prima fase a cura dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale, sarà gestito dalla Prefettura con l’attivazione di uno specifico Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).