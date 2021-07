Rionero, ritrovata la ragazzina scomparsa

I Carabinieri sul luogo del ritrovamento della ragazzina scomparsa

E' stata ritrovata nella serata di ieri, la 15enne scomparsa il 15 luglio da Rionero in Vulture (PZ). La ragazzina si era nascosta nello stadio comunale "P. Corona", luogo dove è stata trovata dai Carabinieri. E' in buona salute ed è stata riaffidata ai genitori. Secondo quanto ricostruito, non si sarebbe mai mossa dall'impianto.



Nel primo pomeriggio di giovedì 15 luglio, l'adolescente si era allontanata da casa, dopo una punizione inflitta dalla mamma, lasciando un biglietto con un messaggio dal contenuto preoccupante. La famiglia ha subito avviato le ricerche in proprio, poi, dopo un paio d'ore, la madre della ragazzina ha fatto denuncia di scomparsa. I Carabinieri hanno perlustrato Rionero e i comuni limitrofi senza esito. Ascoltate anche le amiche. Poi verso le 21.30 di ieri il ritrovamento e il lieto fine.